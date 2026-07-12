/80KM ರೇಂಜ್‌, 250W ಮೋಟಾರ್: ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Green Vista EV ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ

Green Vista Low Speed Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. Green Vista Low Speed Electric Scooter ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು Non-RTO ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,27,000 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹65,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 48% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್
Green Vista Low Speed Electric Scooterನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
250W ಮೋಟಾರ್
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 250 ವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ವಾಹನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು Low Speed ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ RTO ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
Green Vista ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 60V 30Ah ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಇದರಿಂದ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ
Green Vista Electric Scooter ಬಲಿಷ್ಠ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ Red ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉದ್ದ 190 ಸೆಂ.ಮೀ, ಅಗಲ 70 ಸೆಂ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 94 ಕೆ.ಜಿ. ಆಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
Green Vista Electric Scooterನಲ್ಲಿ Dual Braking System ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವೈರ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, Non-Slip ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಟೈರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3.00-10 ಗಾತ್ರದ Ralco ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಟೈರ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ₹65,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ Green Vista Electric Scooter, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ Non-RTO ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್, 250W ಮೋಟಾರ್, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ Green Vista Low Speed Electric Scooter ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.