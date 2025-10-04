English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ GST.. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರು! ನನಸಾಗಲಿದೆ ಮಿಡಲ್‌ಕ್ಲಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನಸು..

GST effect on Cars: ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 4, 2025, 05:37 PM IST
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಳಿದಿವೆ
  • ಪ್ರತಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 70,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ

ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ GST.. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರು! ನನಸಾಗಲಿದೆ ಮಿಡಲ್‌ಕ್ಲಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನಸು..

Maruti Suzuki Record Sales: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಳಿದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 70,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ದಿನ, 80,000 ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 25,000 ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30,000 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ. ಕಾರಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬೈಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ 4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು 1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಈ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Maruti Suzuki Record Salesಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಂತರ ಕಾರು ಮಾರಾಟಮಾರುತಿ ಕಾರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬುಕಿಂಗ್Festive Season Car Offers

