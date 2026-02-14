English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಈ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತ್ವರಿತ ತೊಳೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 14, 2026, 11:18 PM IST
  • ಹೈಯರ್ 6.5Kg ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್‌ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
  • ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್‌ನ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಕೇವಲ 10,790 ರೂ.ಗೆ ಮನಗೆ ತರಬಹುದು

Trending Photos

ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Mayuri kyatari real age
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Anchor jhanvi
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
camera icon5
Valentine's day astrology
ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
camera icon6
ACTRESS
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Haier Washing Machine: ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದುವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್‌ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಾಪ್‌ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಸೇಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಸ್ಟಮ್ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಮೆಟ್ರೊ ಪಿಲ್ಲರ್‌! ಹಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಈ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತ್ವರಿತ ತೊಳೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಓಷಿಯಾನಸ್ ವೇವ್ ಡ್ರಮ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದು 6.5 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಟಾಪ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು LED ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 18,990 ರೂ. ಇದೆ. ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ 12,790 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಯಸುವವರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 650 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು 1300 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು 10,790 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Washing MachineHaier washing machine6.5 Kg Washing Machine6.5 Kg Washing Machine PriceWashing Machine Price

Trending News