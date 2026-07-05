Whatsapp Messages: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (Whatsapp) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಪ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ (Cyber Crime) ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಹುಡುಕಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು ಇದೀಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶಣ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾವಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಂಚಕರು ಈಗ ನಕಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು, ನಕಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ:
ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಎರಡು ಸಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಆಮಿಷಗಳಿಂದಲೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
WhatsApp ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಫೇಕ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೋಡಲು ಅದು ರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಲಾಗಿನ್, KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು ಮೆಸೇಜ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಂಚಕರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮಗ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇನ್ನು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ Silence Unknown Callers ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.