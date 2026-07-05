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Whatsapp Secrets: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಈ' ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್‌, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು

ವಂಚಕರು ಈಗ ನಕಲಿ ಜಾಬ್‌ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು, ನಕಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:56 PM IST
Whatsapp Secrets: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಈ' ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್‌, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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