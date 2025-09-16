ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ! ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ನೃತ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೀಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ರೆಟ್ರೊ AI ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಈಗ 'ಹಗ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್' ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಹಗ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್' ಟ್ರೆಂಡ್ :
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಟೋ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಕಿರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೈಟ್ ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ shreyya_official ವಿವರವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಮಿನಿ AI ಬಳಸಿ 'ಹಗ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್' ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು? :
ನೀವು ಕೂಡಾ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಗೂಗಲ್ನ Gemini Nano Banana ಮಾದರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹಂತ 1: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Google Gemini ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
AI ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ :
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಹಂತ 4: ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ :
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮುಖವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 5: ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ :
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ -
“Using my present photo and my childhood photo, create a realistic and heartwarming image where my current self is hugging my younger self. Make sure both faces and features are preserved accurately so the resemblance is clear. The mood should express self-love, nostalgia, and warmth, with natural lighting and a soft, emotional atmosphere.”
ಹಂತ 6: ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ :
ಜನರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಗ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 7: ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ :
ಈ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು Instagram, WhatsApp ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ? :
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋಟೋ ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿ, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
FAQ ಗಳು
ಪ್ರಶ್ನೆ 1. 'ಹಗ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
shreyya_official ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ Instagramನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ನೀವು Google Gemini ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಟೋಗಳು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಹೌದು, ಇದು ಕೇವಲ AI ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.