ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್: 180ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ 45ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬೆಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್'ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ

Hero Electric Cycle Launch 2025: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ:
ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲೈಟ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು, ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ರೇಂಜ್:
ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 45ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದಂತೆ. ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 180 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಪೆಡಲ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೆಡಲ್ ಪವರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸವಾರರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೆಡಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ:
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ₹5000ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Honda Activa ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ : ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಇದು : ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂ