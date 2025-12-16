English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Hero Vida Scooter: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:36 PM IST
  • ಇದು ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ
  • ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Hero Vida Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಓಲಾ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ವಿಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ, ಟಿವಿಎಸ್, ಬಜಾಜ್ ಮೊದಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ವಿಡಾ ಮಾದರಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.

ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ 1,00,383 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 55,033 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಮೊದಲ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿದ್ದ ವಿಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್, ಜುಲೈ ನಂತರ ಭಾರೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 1,626 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 16,017 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ 1,984 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಈ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಓಲಾಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೀರೋ, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಓಲಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

 

Hero Vida sales recordElectric scooter sales IndiaHero Vida vs OlaElectric ScooterHero Electric Scooter

