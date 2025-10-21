English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Google Chrome ಮತ್ತು Mozilla Firefox ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್..! ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ.. ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:17 PM IST
  • ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನೀವು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು
  • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು

ನವದೆಹಲಿ: CERT-In ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ Google Chrome ಮತ್ತು Mozilla Firefox ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.Chrome OS ಅಥವಾ ChromeOS Flex, Mozilla Firefox ಬೇಸ್ ಬ್ರೌಸರ್, ESR ಅಥವಾ Thunderbird ಬಳಸುವ ಜನರು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

144 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 115.29 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಇಎಸ್‌ಆರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 140.4 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಇಎಸ್‌ಆರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 140.4 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಥಂಡರ್‌ಬರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 144 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಥಂಡರ್‌ಬರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 16404.45.0 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ಓಎಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…

ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಪೀಡಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೇಟಾಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಸರಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ MediaTrack-GraphImpl GetInstance (ಬಳಕೆ-ನಂತರ-ಮುಕ್ತ) ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ-ಮುಕ್ತತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು Windows ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ Mozilla ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ API ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗೋಚರತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Android ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು Android ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೊ, ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಜಿಪಿಯುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಪ್ ಬಫರ್ ಓವರ್‌ಫ್ಲೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ವೆಬ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ದಾಳಿಕೋರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಚ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನೀವು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ.

About the Author
