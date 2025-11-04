Honda Activa : ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಗರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಲಭ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು — ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವಂತಹ ಸುಲಭ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಟಿವಾ, ಇಂದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ತಂದಿತು. ಇದೀಗ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವಾ ಒಟ್ಟು 3.5 ಕೋಟಿ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಂಡಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಟಿವಾ 110, ಆಕ್ಟಿವಾ 125 ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಾ-I ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಟಿವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 2015ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಆಕ್ಟಿವಾ, ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಕ್ಟಿವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸುಲಭತೆ. ಇದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಂಡಾದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆಕ್ಟಿವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಳವಾದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿ-ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, H-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನವೀಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೋಂಡಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಉಪಕರಣವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.