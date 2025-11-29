7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Honor Magic 8 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Honor Magic 8 Pro Smartphone: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹಾನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿನ 7200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯು 120W ಬದಲಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ RM 4,599 (ಸರಿಸುಮಾರು 99,000 ರೂ) ಇದ್ದರೆ, 16GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ RM 5,199 (ಸರಿಸುಮಾರು 1,12,000 ರೂ.) ಇದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು, ಸನ್ರೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಸಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು CNY 5999 (ಸರಿಸುಮಾರು 73,900 ರೂ.) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ನೋ ವೈಟ್, ಅಜುರೆ ಗ್ಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ OS16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.71-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,256x2,808) LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6000 ನಿಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ HDR ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoCನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.