  • Kannada News
  • Technology
  • 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Honor Magic 8 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Honor Magic 8 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ OS16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.71-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,256x2,808) LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:53 PM IST
  • ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ OS16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.71-ಇಂಚಿನ 1.5K LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ

7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Honor Magic 8 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Honor Magic 8 Pro Smartphone: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹಾನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಈಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿನ 7200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯು 120W ಬದಲಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ...

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ RM 4,599 (ಸರಿಸುಮಾರು 99,000 ರೂ) ಇದ್ದರೆ, 16GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ RM 5,199 (ಸರಿಸುಮಾರು 1,12,000 ರೂ.) ಇದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು, ಸನ್‌ರೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಸಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು CNY 5999 (ಸರಿಸುಮಾರು 73,900 ರೂ.) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ನೋ ವೈಟ್, ಅಜುರೆ ಗ್ಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ?

ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ OS16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.71-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,256x2,808) LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6000 ನಿಟ್ಸ್‌ವರೆಗಿನ HDR ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoCನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

