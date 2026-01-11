Honor X80 Smartphone: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನರ್ ತನ್ನ X-ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ X80 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಹಾನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Honor X80 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ Weiboನಲ್ಲಿ Honor X80 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ Honor ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸುಮಾರು CNY 1,000 (ಸುಮಾರು 13,000 ರೂ.) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 13,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು.
10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನರ್ X80 ಶಕ್ತಿಯುತ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.81-ಇಂಚಿನ LTPS ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5K ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನರ್ X80 ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಸರಣಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾದರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಾನರ್ X80 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6ನೇ ಜನರೇಷನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾನರ್ X80 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾನರ್ X70ರ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾನರ್ X70 120Hz ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಎ 6.79-ಇಂಚಿನ 1.5K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾನರ್ X70 ಶಕ್ತಿಯುತ 8300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಒಂದೇ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.