Jawa Yezdi Motorcycles: ಮೈಸೂರು… ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಮನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಇದೆ. ಅದುವೇ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್.
1960ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಇರಾನಿ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಡೆಯರ್. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು...
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಜಾವಾ’ (JAWA) ಮತ್ತು ‘ಯೆಜ್ಡಿ’ (YEZDI). ಇವು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗರ್ಹ ಬೈಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 61 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ.
ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಹೆಸರುಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ
JAWA ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ಅದು
JA – ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ
WA – ವಡೆಯರ್
ಎಂಬ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ YEZDI ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ
S – ಶ್ರೀಕಂಠ
D – ದತ್ತ
ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ವಡೆಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಮಹಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಾ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 1996ರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಯೆಜ್ಡಿ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಕಂಡಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿರದೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪಲ್ಸರ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಆಕ್ಟೀವಾ, ಡಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ರಾಜವಂಶ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಅಡಗಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ ಒಂದೇ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವುದಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ JAWA ಮತ್ತು YEZDI ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
