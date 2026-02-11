English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಡೆಯರ್...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:05 PM IST
  • ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಇತಿಹಾಸ
  • 1960ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಇರಾನಿ ಎಂಬುವರು ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
  • ಈ ಕಂಪನಿ 'ಜಾವ' ಮತ್ತು 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಎಂಬ 2 ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬೈಕ್‌ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

Trending Photos

Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
camera icon6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
camera icon7
Radhika serial couples wedding
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon6
CJ Roy death case
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
camera icon6
Gold rate
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಚಕ ಕಥೆ

Jawa Yezdi Motorcycles: ಮೈಸೂರು… ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಮನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಇದೆ. ಅದುವೇ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್.

Add Zee News as a Preferred Source

1960ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಇರಾನಿ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಡೆಯರ್. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು...

ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಜಾವಾ’ (JAWA) ಮತ್ತು ‘ಯೆಜ್ಡಿ’ (YEZDI). ಇವು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗರ್ಹ ಬೈಕ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 61 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಹೆಸರುಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

JAWA ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ಅದು
JA – ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ
WA – ವಡೆಯರ್
ಎಂಬ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ YEZDI ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ
S – ಶ್ರೀಕಂಠ
D – ದತ್ತ
ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ವಡೆಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಮಹಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಾ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 1996ರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಯೆಜ್ಡಿ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಕಂಡಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿರದೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಪಲ್ಸರ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಆಕ್ಟೀವಾ, ಡಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ರಾಜವಂಶ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಅಡಗಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ ಒಂದೇ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವುದಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ JAWA ಮತ್ತು YEZDI ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jawa Yezdi MotorcyclesFarrokh K Iranijawa yezdiMotorcyclesJawa Bike

Trending News