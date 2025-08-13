English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಕ್‌... ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:21 PM IST
    • ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಭಾರತ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು
    • ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು?

ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಕ್‌... ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಭಾರತ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ PKR 4.10 ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಎಂ : ನಿಮ್ಮ  ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ SIT ರಚನೆ ಆಯಿತಾ?: ಜೋಶಿ ತಿರುಗೇಟು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 100-150 ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದರೆ ನಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವು 2019 ರಲ್ಲಿ $508,000 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ $760,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 

ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. "ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು $54 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಚಿವಾಲಯವು "ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (TRF) ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 26 ನಾಗರಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ ಮದುವೆ..! ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯನ್ನೇ ವರಿಸಲಿರುವ ʼಮಿಯಾನ್‌ʼ... ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್‌?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು, ಇದು ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

