ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಭಾರತ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ PKR 4.10 ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 100-150 ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದರೆ ನಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವು 2019 ರಲ್ಲಿ $508,000 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ $760,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. "ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು $54 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಚಿವಾಲಯವು "ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (TRF) ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 26 ನಾಗರಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು, ಇದು ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.