ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತರಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ರೈಲ್ವೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 8, 2025, 08:56 PM IST
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತರಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

railway rules regarding gold: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ರೈಲ್ವೆ ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅನೇಕರು ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ರೈಲ್ವೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಭತ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. 

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ AC ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 70 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, AC 2-ಟೈರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 50 ಕೆಜಿ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. AC 3-ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 35 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು.

ನೀವು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾನುಗಳ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟಿಸಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನೀವು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಿಂತ ಕ್ಯಾರಿ-ಆನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ-ಆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರೂ.333 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

