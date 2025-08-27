English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Difference between petrol and diesel: ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:16 PM IST
    • ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
    • ಕ್ರೂಡ್‌ ಆಯಿಲ್‌, ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
    • ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Difference between petrol and diesel: ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೈಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌... ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಡ್‌ ಆಯಿಲ್‌, ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್-ಕಾರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

ನೆಲದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆಲದೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌..! ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮರುದಿನವೂ RBI

ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರವಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಂತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

