ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Difference between petrol and diesel: ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೈಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್-ಕಾರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ನೆಲದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆಲದೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರವಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.