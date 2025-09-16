ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬಳಸಿ Nano Banana AI Saree ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

Gemini AI saree Photos Prompt:
ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ AI ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ 'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ' (Gemini 2.5 Flash Image) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ರೆಟ್ರೋ ಸೀರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೈನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು X (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು AI ಯ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ಈ AI ಟೂಲ್ ಮೊದಲು 3D ಫಿಗ್ಯುರಿನ್ ಎಡಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 'ಬನಾನಾ AI ಸೀರೆ' ಟ್ರೆಂಡ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂಸರ್ಗಳು ಈ ಎಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೂಗಲ್ Gemini ಟೂಲ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಇಮೇಜ್ಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವೈರಲ್ ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು Google Gemini ಅಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ವರ್ಷನ್ ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಹಂತಗಳು:
ಲಾಗಿನ್: Google ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ Gemini ಅಪ್ ಅಥವಾ gemini.google.comಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. (ChatGPT ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ Gemini ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಟೂಲ್).
ಟೂಲ್ ಆಯ್ಕೆ: Geminiಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ "Try Image Editing" ಅಥವಾ "Gemini 2.5 Flash Image (ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮಾಡೆಲ್)" ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್: + ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಫೋಟೋ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿ: ಚಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ:
Gemini AI saree Photos Prompt:
"Convert to a 4K, ultra-realistic portrait of a young Indian woman with a face exactly like the uploaded image (no changes, 100% identical). She has long, black, wavy hair to her shoulders and is wearing a translucent, elegant red sari draped over one shoulder, revealing a fitted blouse underneath. White flowers are tucked behind her right ear. She is looking slightly to her right with a soft, serene expression. The background is a plain, warm-toned wall, illuminated by a warm light source from the right, casting a distinctive, soft-edged shadow of her profile and hair on the wall. The overall mood is retro and artistic."
ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ: "Run" ಅಥವಾ "Generate" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ AI ಫೋಟೋ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್: ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Gemini ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.