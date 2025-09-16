English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬಳಸಿ Nano Banana AI Saree ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

Gemini AI saree Photos Prompt: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಐ ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 16, 2025, 03:01 PM IST
  • ಗೂಗಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ AI ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅವರು ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ 3D ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬಳಸಿ Nano Banana AI Saree ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

Gemini AI saree Photos Prompt: 

ಗೂಗಲ್‌ನ ಹೊಸ AI ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ 'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ' (Gemini 2.5 Flash Image) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ರೆಟ್ರೋ ಸೀರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೈನಿ ಟೆಕ್ಸ್‌ಚರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು X (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು AI ಯ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್‌ನ ಈ AI ಟೂಲ್ ಮೊದಲು 3D ಫಿಗ್ಯುರಿನ್ ಎಡಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 'ಬನಾನಾ AI ಸೀರೆ' ಟ್ರೆಂಡ್‌ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಈ ಎಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೂಗಲ್ Gemini ಟೂಲ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಇಮೇಜ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ವೈರಲ್ ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು Google Gemini ಅಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ವರ್ಷನ್ ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಹಂತಗಳು:

ಲಾಗಿನ್: Google ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ Gemini ಅಪ್ ಅಥವಾ gemini.google.comಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. (ChatGPT ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ Gemini ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಟೂಲ್).

ಟೂಲ್ ಆಯ್ಕೆ: Geminiಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ "Try Image Editing" ಅಥವಾ "Gemini 2.5 Flash Image (ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮಾಡೆಲ್)" ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್: + ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಫೋಟೋ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿ: ಚಾಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ:

Gemini AI saree Photos Prompt:

"Convert to a 4K, ultra-realistic portrait of a young Indian woman with a face exactly like the uploaded image (no changes, 100% identical). She has long, black, wavy hair to her shoulders and is wearing a translucent, elegant red sari draped over one shoulder, revealing a fitted blouse underneath. White flowers are tucked behind her right ear. She is looking slightly to her right with a soft, serene expression. The background is a plain, warm-toned wall, illuminated by a warm light source from the right, casting a distinctive, soft-edged shadow of her profile and hair on the wall. The overall mood is retro and artistic."

ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ: "Run" ಅಥವಾ "Generate" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ AI ಫೋಟೋ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್: ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Gemini ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

google geminiNano BananaAI Saree PromptAI Saree photos with Google GeminiHow to create AI Saree photos

