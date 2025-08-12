English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ HTC ಎಂಟ್ರಿ!!

HTC ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:31 PM IST
  • HTC 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • HTCಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ Unisoc T606 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಜೊತೆಗೆ 4GB RAM & 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ

5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ HTC ಎಂಟ್ರಿ!!

HTC Wildfire E4 Plus: HTC ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ HTC ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ HTC ವ್ಯವಹಾರ ಕುಗ್ಗಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ Wildfire E4 Plus ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

HTC ವೈಲ್ಡ್‌ಫೈರ್ E4+ ಬೆಲೆ

HTC ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ THB 3,599 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9,700 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವೈಲ್ಡ್‌ಫೈರ್ E5 ಮತ್ತು E5+ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

HTC ವೈಲ್ಡ್‌ಫೈರ್ E4 ಪ್ಲಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಲೇ 6.74, HD+, 90Hz
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 4GB RAM + 128GB
ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh, 10W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 0.3MP, 8MP
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T606
OS  ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14

HTC ವೈಲ್ಡ್‌ಫೈರ್ E4+ ವಿಶೇಷಣಗಳು

HTCಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Unisoc T606 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

HTCಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 5000mAhನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 0.3MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

