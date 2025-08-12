HTC Wildfire E4 Plus: HTC ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ HTC ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ HTC ವ್ಯವಹಾರ ಕುಗ್ಗಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ Wildfire E4 Plus ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
HTC ವೈಲ್ಡ್ಫೈರ್ E4+ ಬೆಲೆ
HTC ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ THB 3,599 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9,700 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವೈಲ್ಡ್ಫೈರ್ E5 ಮತ್ತು E5+ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ..
|HTC ವೈಲ್ಡ್ಫೈರ್ E4 ಪ್ಲಸ್
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಲೇ
|6.74, HD+, 90Hz
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4GB RAM + 128GB
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 10W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 0.3MP, 8MP
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಯುನಿಸಾಕ್ T606
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14
HTC ವೈಲ್ಡ್ಫೈರ್ E4+ ವಿಶೇಷಣಗಳು
HTCಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Unisoc T606 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
HTCಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 5000mAhನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 0.3MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಸೇ ಭಗ್ನ..