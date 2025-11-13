English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋನೆಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮಾರುತಿ SUV ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ!

ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋನೆಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮಾರುತಿ SUV ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ!

ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SUV ₹15,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ₹25,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹25,000 ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:40 PM IST
  • ಬ್ರೆಝಾ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ K-ಸರಣಿ 1.5 ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ WT ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಎಂಜಿನ್ 137Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 103hp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SUV ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅವಕಾಶವಿದೆ.ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಬ್ರೀಜಾವನ್ನು ₹25,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹25,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಈ ₹25,000 ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೀಜಾ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು:

ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SUV ₹15,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ₹25,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹25,000 ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SUV ಯ ಬೆಲೆಗಳು ₹825,900 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರವು ನಿಮಗೆ ₹13.01 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕಿಲೋಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ! ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೀಜಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು:

ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಝಾ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬೆಲೆ ₹7.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ), ಸೋನೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹7.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ), ಮತ್ತು ವೆನ್ಯೂ ಬೆಲೆ ₹789,900 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).ಇರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆ ಮಗಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಬ್ರೆಝಾ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ K-ಸರಣಿ 1.5 ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ WT ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಈ ಎಂಜಿನ್ 137Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 103hp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಬ್ರೆಝಾ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ESP (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಸೇರಿವೆ.

About the Author
Tata NexonKia SonetMaruti suzuki breezabreeza discountcar discount

