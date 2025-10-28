English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Technology
  • 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6,000 ರೂ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:02 PM IST
  • ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ

5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Motorola G96 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹6,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ

Motorola G96 5G ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ

* 8GB + 128GB: ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹20,999 - ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ₹15,999  
* 8GB + 256GB: ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹22,999 - ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ₹17,999

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ... ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,325 ರೂ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ! ಮತ್ತೆ 60,000 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ

ಮೊಟೊರೊಲಾ G96ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಆಶ್ಲೇ ಬ್ಲೂ, ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್ ಬ್ಲೂ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

• ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1600 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
• ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಸಾಧನವು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.   
• ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋ UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಫೋನ್ 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
• ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ: ಇದು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
• ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
• ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಸೋನಿ ಲಿಟಿಯಾ 700C ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜೊತೆಗೆ OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ಬೆಂಬಲ
• ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 8MP ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
• ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

