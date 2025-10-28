Motorola G96 5G Smartphone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹6,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
Motorola G96 5G ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ
* 8GB + 128GB: ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹20,999 - ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ₹15,999
* 8GB + 256GB: ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹22,999 - ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ₹17,999
ಮೊಟೊರೊಲಾ G96ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಆಶ್ಲೇ ಬ್ಲೂ, ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್ ಬ್ಲೂ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
• ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ 10-ಬಿಟ್ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1600 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
• ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಸಾಧನವು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
• ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋ UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಫೋನ್ 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
• ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ: ಇದು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ
• ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
• ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಸೋನಿ ಲಿಟಿಯಾ 700C ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜೊತೆಗೆ OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ಬೆಂಬಲ
• ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 8MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ
• ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
