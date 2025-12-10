OnePlus 13R Smartphone: OnePlus 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ OnePlus 13R ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ OnePlus 13R ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಆಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅದು ₹37,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. OnePlus 13R ಅನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹44,999ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಈ ಫೋನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಂತರ ₹37,999ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
OnePlus 13R ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ತೃತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 16GBವರೆಗಿನ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ OnePlus ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ GG7i ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ Android 15 ಆಧಾರಿತ OxygenOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
