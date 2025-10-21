28Kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ SUV ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕರಿಯಾಗುವ ಕಾರಿದು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಡಿತವು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 37,000 ರಿಂದ 1.07 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಈಗ 10.77 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ . ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರಿಗೆ 11.42 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಯಾವ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ? :
ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗಳು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆಲ್ಫಾ ಎಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠದರ ಕಡಿತ 37,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಟ ದರ ಕಡಿತ 1.07 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ (ಒ) ಎಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ 19.80 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಿಗೆ 18.73 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀಟಾ (ಒ) ಎಟಿ ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ 1.04 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಜೀಟಾ (ಒ) ಎಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ 1.05 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15.63 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 15.78 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕೂಡಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಜೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿವಿಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಈಗ 52,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ (ಒ) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿವಿಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 96,000 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಈಗ 19.72 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ (ಒ) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿವಿಟಿ 95,000 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ (ಒ) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಜೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ (ಒ) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿವಿಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬೆಲೆ 70,000 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾಗೆ ಯಾವ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ?
1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್:
ಈ ಎಂಜಿನ್ 102 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (6,000 rpm ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 139 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (4,300 rpm ನಲ್ಲಿ) ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (MT) ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AT) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ನೊಂದಿಗೆ 21.1 kmpl ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್:
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು e-CVT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 91 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (5,500 rpm ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 122 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು (3,800 - 4,800 rpm ನಲ್ಲಿ) ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದರ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 27.97 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ SUV ಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.