ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ :ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಗದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು

ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಎಚ್‌ಪಿ, ಟಿಸಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:47 PM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2025
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2025 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2025 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ 5 ದಿನಗಳ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2025 ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್  ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ? : 
ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಎಚ್‌ಪಿ, ಟಿಸಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ.  ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವ 7 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು 

ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? : 
1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ - ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10% ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ - ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
3. ಬಂಡಲ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು - ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
4. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶ - ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಾರಾಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 
• ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ – ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025
• ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ – ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2025

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Free WiFi ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ! ಹುಷಾರ್

ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯವಿದೆ? : 
• ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ – ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ವಿವೋ, ಎಚ್‌ಪಿ, ಟಿಸಿಎಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.
• ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ – ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಔಪಚಾರಿಕ, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ.
• ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ – ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು.
• ಪರಿಕರಗಳು – ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು.

