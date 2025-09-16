ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 1 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸೇಲ್ ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಪ್ರೊ :
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 24,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ .ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ FHD + ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, Snapdragon 7s Gen 3 4nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 3.1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 3a ಪ್ರೊ 50MP ರಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬಳಸಿ Nano Banana AI Saree ಫೋಟೋ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!
POCO X7 PRO 5G :
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ POCO X7 PRO 5G ಬೆಲೆ 19,999. ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Poco X7 Pro 6.67-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. X7 PRO ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 2.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 6550mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 90W ಹೈಪರ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ :
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊನ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 18,999 ರೂ.ಯಿಂದ 14,999 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 6.77 ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 3.2 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೊ 2 ನಲ್ಲಿ 50MP ರಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹10,000ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ...