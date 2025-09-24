English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೊದಲು 28% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದು 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:41 AM IST
  • ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ
  • ಈಗ ಇದು 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

Honda Activa ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ : ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಯು 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೊದಲು 28% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದು 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 7,831 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಬೆಲೆ 7,831 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳು  ಸುಮಾರು 8,000 ರೂ.ಯಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. 110 ಸಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ  7,874 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 125 ಸಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ   8,259 ವರೆಗೆ  ದರ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 330 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ , ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ : BSNLನ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತ ? :  
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹81,045
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹74,713
ಬೆಲೆ ಕಡಿತ: ₹6,332

ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಡಿಎಲ್ಎಕ್ಸ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹91,565
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹84,411
ಬೆಲೆ ಕಡಿತ: ₹7,154

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord CE 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 125 ಡಿಎಲ್ಎಕ್ಸ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹96,270
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹88,749
ಬೆಲೆ ಕಡಿತ: ₹7,521

ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 125 ಎಚ್-ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹1,00,242
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹92,411
ಬೆಲೆ ಕಡಿತ: ರೂ7,831

