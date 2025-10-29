ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ iPhone 16 Pro ಬೆಲೆ : ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್

iPhone 16 Pro Price Drop : ಆಪಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋನ್, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಕೆಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಈ ಹಿಂದೆ 119,900 ರೂ .ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉಳಿತಾಯ :
ಈ ಅದ್ಭುತ ಡೀಲ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಈಗ ಕೇವಲ 99,990 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 19,910 ನೇರ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 2024 ರ ದುಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷಣಗಳು :
ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 6.3-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ A18 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 48MP ಮುಖ್ಯ ಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು 12MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 15W ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 13 ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಐಫೋನ್ 13 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 43,990 ರೂ. ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ 38,990 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 13 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 79,900 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 40,910 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.