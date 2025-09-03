English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು

ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 3, 2025, 04:24 PM IST
  • ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ.
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ OTP ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು

ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ OTP ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : 
ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕರೆಗಳು, SMS ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
• ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
• APN (ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರು) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
• ನೀವು ಕೆಲವು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶೀಘ್ರವೇ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ OnePlus!!

ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು : 
1. VoLTE ಮತ್ತು VoWiFi ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು (ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್, Vi) HD ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ VoLTE ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, VoWiFi ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, Wi-Fi ಮೂಲಕವೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ
• VoLTE ಮತ್ತು Wi-Fi ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ

2. ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
• ಜಿಯೋ 4G/5G ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
• ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi 2G/4G/5G ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ
• ಆದ್ಯತೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → 4G/5G ಆಟೋ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆ.6ರಂದು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹2,999 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ

3. APN ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ : 
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ APN ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. APN ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• Mobile Network → Access Point Namesಗೆ ಹೋಗಿ . 
• ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ APN ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ

4. ಸಿಮ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ :
ಇಂದಿನ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS), ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ OTP ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, SMS ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
• ಸಿಮ್ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
• ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 

ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : 
ನೀವು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ:
• ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
• ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
• ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ OTP, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

