ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು

ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ OTP ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ :
ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕರೆಗಳು, SMS ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
• ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದ್ಯತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
• APN (ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರು) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
• ನೀವು ಕೆಲವು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು :
1. VoLTE ಮತ್ತು VoWiFi ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು (ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi) HD ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ VoLTE ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, VoWiFi ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, Wi-Fi ಮೂಲಕವೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ
• VoLTE ಮತ್ತು Wi-Fi ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ
2. ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
• ಜಿಯೋ 4G/5G ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
• ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi 2G/4G/5G ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ
• ಆದ್ಯತೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → 4G/5G ಆಟೋ
3. APN ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ :
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ APN ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. APN ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• Mobile Network → Access Point Namesಗೆ ಹೋಗಿ .
• ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ APN ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ
4. ಸಿಮ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ :
ಇಂದಿನ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS), ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ OTP ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, SMS ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು:
• ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
• ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
• ಸಿಮ್ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
• ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
ನೀವು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ:
• ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
• ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
• ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ OTP, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.