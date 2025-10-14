ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ Vivo ನ ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ..ನೀವು DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು!

ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯ X300 ಮತ್ತು X300 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ X200 ಸರಣಿಯ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು Zeiss- ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Vivo X300, X300 Pro ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು - Vivo X300 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 4,399 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹54,700) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು 12 GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ. 16 GB RAM, 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 5,799 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹72,900). ಫೋನ್ ಫ್ರೀ ಬ್ಲೂ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪರ್ಪಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Vivo X300 Pro 5,299 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹65,900) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 16 GB RAM, 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 8,299 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹1,03,200) ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಫೋನ್ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಬ್ರೌನ್, ಸಿಂಪಲ್ ವೈಟ್, ಫ್ರೀ ಬ್ಲೂ, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮಸ್ಕಾ ಹೊಡೆದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ.. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ್ರು ನೆಟಿಜನ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ X200 ಅನ್ನು ₹65,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು , ಆದ್ದರಿಂದ X300 ಬೆಲೆಯೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. X300 Pro ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹94,999 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ .
ವಿವೋ X300, X300 ಪ್ರೊ – ಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: X300 ಪ್ರೊ - 6.78 -ಇಂಚಿನ 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ
X300 – 6.31 -ಇಂಚಿನ 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ
ತೂಕ: X300 ಪ್ರೊ - 226 ಗ್ರಾಂ
X300 – 190 ಗ್ರಾಂ
ತೆಳುವಾದದ್ದು: X300 ಪ್ರೊ - 7.99 ಮಿಲಿಮೀಟರ್
X300 – 7.95 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳು
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ .
RAM, ಸಂಗ್ರಹಣೆ: LPDDR5x RAM - 12GB, 16GB ಆಯ್ಕೆಗಳು
UFS 4.1 ಸಂಗ್ರಹಣೆ - 256 GB, 512GB, 1TB ರೂಪಾಂತರಗಳು
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .
ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50 MP Samsung JN1 ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: X300 ಪ್ರೊ
50MP ಸೋನಿ LYT-828 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ( OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ)
50MP ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ JN1 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್
200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ( OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ)
ಎಕ್ಸ್300
200MP ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ HPB ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕ ( OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ)
50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್
50MP LYT-602 ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ
ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಸ್:
X300 ಪ್ರೊ - ಝೈಸ್ V3+, Vs1
X300 – V3+ ಮಾತ್ರ
ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ V3+ ಚಿಪ್ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. Vs1 ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: X300 ಪ್ರೊ - 6,510mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 90 W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 40 W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
X300 – 6,040mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ
Vivo X300 ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು - Vivo X ಸರಣಿಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. Zeiss ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.Zeiss ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಫೋಟೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ . ಇದು Snapdragon 8 Elite Gen 5 ರಂತೆಯೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
1.5K LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಬಣ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.ಅವು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Vivo ನಿಂದ OriginOS ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಾಗಲಿದೆ.ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.Vivo X300, X300 Pro ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.