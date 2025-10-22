English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • WhatsApp Ban: ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಜೀವನಪರ್ಯಂತ WhatsApp ಬ್ಯಾನ್!

WhatsApp Ban: ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಜೀವನಪರ್ಯಂತ WhatsApp ಬ್ಯಾನ್!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:48 PM IST
  • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ WhatsApp ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗೀಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 60% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು!‌ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆ:
ಜಿಬಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮುಂತಾದ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.

ಬೇರೆಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ:
ಇತರರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷಿದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ:
ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಹಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ:
ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಷಿದ್ಧ ಸಂದೇಶಗಳ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ:
ಅಶ್ಲೀಲ, ಬೆದರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಖಾತೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಖಾತೆ ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ತಪ್ಪು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮರುಸಕ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆದು, ನಿಷೇಧ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ‘ವಿನಂತಿ ವಿಮರ್ಶೆ’ (Request a Review) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ವಿವರ ನಮೂದು: ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಶೀಲನೆ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಂಡವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.

