WhatsApp Ban: ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಜೀವನಪರ್ಯಂತ WhatsApp ಬ್ಯಾನ್!

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗೀಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 60% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ
ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆ:
ಜಿಬಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮುಂತಾದ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಬೇರೆಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ:
ಇತರರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷಿದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ:
ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಹಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ:
ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಷಿದ್ಧ ಸಂದೇಶಗಳ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ:
ಅಶ್ಲೀಲ, ಬೆದರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಖಾತೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಖಾತೆ ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ತಪ್ಪು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮರುಸಕ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆದು, ನಿಷೇಧ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ‘ವಿನಂತಿ ವಿಮರ್ಶೆ’ (Request a Review) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವಿವರ ನಮೂದು: ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಪರಿಶೀಲನೆ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಂಡವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.