IFB 9kg ai front load washing machine: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್.
IFB 9kg ai front load washing machine: ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ IFB 9 ಕೆಜಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ AI ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೋಟಾರ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕ, 1400 RPM ವೇಗ, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹೀಟರ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, IFB ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ 9 ಕೆಜಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ AI ಚಾಲಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಂಭಾಗದ ಲೋಡ್ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಖಾತರಿಯಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಈ 9 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಲೋಡ್ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 38,590 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು 4.3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನರಮಂಡಲದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು, ಮಾರ್ಜಕ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "9 ಸ್ವಿರ್ಲ್ ವಾಶ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಡ್ರಮ್ ವಿವಿಧ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹೀಟರ್ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
1400 RPM ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಿನ್ ವೇಗವು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಕೋ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮೈ IFB ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ಖಾತರಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೋಟಾರ್ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ IFB ಮಾದರಿಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.