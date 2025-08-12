English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

 ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:23 PM IST
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ
  • ಸಿಗಲಿದೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್
  • ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇದು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ವೇದಿಕೆಯಾದ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು  ಖುದ್ದು ಕಂಪನಿ  ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ  : 
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಬಳಕೆದಾರರು OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ :ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಗದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು

ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?: 
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ OTP ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಖಾತೆಗೆ  ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

'ಸಲಾಕರ್' :
ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಸಲಾಕರ್' ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಯುವ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವ 7 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು 

