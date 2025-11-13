English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AI ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ!

AI ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ!

India Skills Report 2026: ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವು ಶೇಕಡಾ 56.35 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು AI-ಸಿದ್ಧ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 13, 2025, 11:29 AM IST
  • ಏಳು ವಲಯಗಳ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಸರಾಸರಿ 28.4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಕೂಲವು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ

AI ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ!

AI in workforce India: ಭಾರತದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಟೋಮೇಷನ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 54.81 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 56.35 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟ (ಸಿಐಐ), ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಎಐಸಿಟಿಇ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘ (ಎಐಯು) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೇವೆ (ಇಟಿಎಸ್) ಭಾರತ ಕೌಶಲ್ಯ ವರದಿ 2026 ರ 13 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ?
 
ಏಳು ವಲಯಗಳ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 28.4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಕೂಲವು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ AI-ಸಿದ್ಧ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದೇಶವು ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ?
NEP 2020, SOAR (AI ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ), ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಾದ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 54.81 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 56.35 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ನೋ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಂತಹ ಶ್ರೇಣಿ -2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ -3 ನಗರಗಳು ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ, ಇದು ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

India Skills Report 2026AI in workforce IndiaEmployability IndiaJob readiness skillsFuture of work India

