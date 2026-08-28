/ಭಾರತದ ವಂಡರ್‌ AI ಕಿಡ್‌ ಯಾರು.. ಅಪ್ಪನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

India Wonder AI Kid Raul John Aju: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷವಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಲಕನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಬಾಲಕ ಯಾರು, ತಂದೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡುವ ಮಗ ಯಾರು?, ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
16ರ ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ಯಾರು?
ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು (Raul John Azu) 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence- AI) ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಅಜು ಜೋಸೆಫ್ (Aju Joseph). ರೌಲ್ ಜಾನ್ ತಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್, ಅಡೊಬ್, ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ದೊಡ್ಡ..ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಮಗನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಖತ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ
ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬಾಲಕನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ತಂದೆ ಅಡೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜುಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೂಲ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ AI ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಎಐನಿಂದ ಹಲವಾರು ಗಳಿಕೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
ಭಾರತದ ವಂಡರ್ AI ಕಿಡ್
ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ MeBot ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ AI ರಿಯಲ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಅಪ್ (AI Realm Technologies startup company) ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, AI ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಥಿಂಕ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಕೆಲಸ
ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಂದೆಯವರ ಅನುಭವ. ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ತಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮಗನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಭಾರತದ ವಂಡರ್ AI ಕಿಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 16 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ರೌಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂತ್ರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.