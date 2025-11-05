UPI Malaysia: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುಪಿಐ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೇಶ ಇದು. ಎನ್ಐಪಿಎಲ್, ರೇಜರ್ಪೇ ಕರ್ಲೆಕ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ನಗದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮದ (NPCI) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವಾದ NIPL, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ UPI ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. UPI ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE), ಮಾರಿಷಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ! 35,000 ರೂ. ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಗದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NIPL) ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ UPI ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿರುವ Razorpay Curlec ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು (Google Pay, PhonePe, Paytm ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು Razorpay ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು (ಮಲೇಷಿಯನ್ ರಿಂಗಿಟ್) ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹6,799ಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ಮಿಯ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ
ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸೀಮಿತ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ UPI ಯೊಂದಿಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.