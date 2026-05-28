indias best hatchback maruti suzuki wagonr :ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್. 1999 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ಕಾರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸೇವಾ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಮುಂಭಾಗವು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೃದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್.. ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ 998 ಸಿಸಿ, ಬಿಎಸ್ 6-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 68 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 90 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ 21.79 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಐ ಮತ್ತು ವಿಎಕ್ಸ್ಐ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ 3655 ಎಂಎಂ ಉದ್ದ, 1620 ಎಂಎಂ ಅಗಲ, 16750 ಎಂಎಂ ಎತ್ತರ, 2435 ಎಂಎಂ ವೀಲ್ಬೇಸ್, 4.7 ಮೀ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್, 1340 ಕೆಜಿ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಮತ್ತು 32 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾರ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾರು 4.98 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6.38 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.