Yezdi Scrambler 350 BSA 650: ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್-ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350' ಮತ್ತು 'ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650' ಬೈಕ್ಗಳು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಬೈಕ್ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350':
ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ 350ಸಿಸಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಬೈಕ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350 ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ 'ಕಟಾರ್' ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350ʼ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ:
'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350ʼ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 1,99,950 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶೈಲಿಯ 'ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650':
ಇನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಬೈಕ್, ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ 650ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಅಪ್ಪಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಎಸ್ಎ ಬೈಕ್ಗಳಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿನಾ, ಎ10 ಸ್ಪಿಟ್ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಎ65 ಫೈರ್ಬರ್ಡ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 3,24,950 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್' ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ, "ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು, ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರನ್ನು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ವಾರಂಟಿ ಆಫರ್:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
* 4-ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ.
* ವಾರಂಟಿಯನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ.
* ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
* ದೇಶಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.