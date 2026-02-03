iQOO 15R India Launch Date: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ iQOO ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ iQOO 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ iQOO ತನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. iQOO 15 ಸರಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ iQOO ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
iQOO ನಾಲ್ಕು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು BGMIನಲ್ಲಿ 144fps ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
7,600mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ iQOO 15R, ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾಧನವು ಇಡೀ ದಿನ ಬಳಕೆ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ & ಸ್ಲಿಮ್ ಬಿಲ್ಡ್
iQOO 15R 7600mAh ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಿಡೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
iQOO 15R ವಿಶೇಷಣಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)
iQOO 15R 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 100W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ 7,600mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ iQOO ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ Q2 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ OIS ನೊಂದಿಗೆ 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ನಯವಾದ, ದುಂಡಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಮೃದುವಾದ ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ iQOO 15R ಬೆಲೆ (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)
ಅಮೆಜಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ iQOO 15Rನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು OnePlus 15Rನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು 47,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.