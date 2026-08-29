Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /₹8,999ಕ್ಕೆ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV: Wi-Fi, YouTube ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

₹8,999ಕ್ಕೆ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV: Wi-Fi, YouTube ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Linux Operating System ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1GB RAM ಮತ್ತು 4GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Flipkart ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Linux ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 29, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:12 PM IST
₹8,999ಕ್ಕೆ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV: Wi-Fi, YouTube ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ : ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
2
3
4
5