/₹8,999ಕ್ಕೆ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV: Wi-Fi, YouTube ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

Infinix 32 inch HD Ready LED Smart Linux TV: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Flipkartನಲ್ಲಿ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Infinix 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV ಪ್ರಸ್ತುತ ₹16,999ರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 47% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹8,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್, Wi-Fi ಸಂಪರ್ಕ, YouTube ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ, ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
32 ಇಂಚಿನ HD Ready ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Infinixನ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 80 cm ಅಂದರೆ 32 ಇಂಚಿನ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು HD Ready ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, YouTube ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮನರಂಜನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 4K ಅಥವಾ Full HD ಟಿವಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಪ್ 4K ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Linux ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Linux Operating System ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1GB RAM ಮತ್ತು 4GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Flipkart ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Linux ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Android TV ಅಥವಾ Google TVಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
YouTube ಮತ್ತು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ YouTube ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀ-ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. Flipkart ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Prime Video, YouTube, SonyLIV, ZEE5 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Wi-Fi ಮತ್ತು Miracast
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Built-in Wi-Fi ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ Wi-Fi ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ Miracast ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. Miracast ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಅನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
20W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್
ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಟಿವಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 20W RMS ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸುದ್ದಿ, YouTube ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರು ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೂರು HDMI ಮತ್ತು ಎರಡು USB ಪೋರ್ಟ್
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Infinix ಟಿವಿಗೆ 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ HDMI ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
₹8,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭವೇ?
ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹8,999 ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ₹16,999 ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 47% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ Flipkartನಲ್ಲಿ ₹8,999ಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, EMI ಅಥವಾ ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. Flipkartನ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆಫರ್ಗಳು ಕಾರ್ಡ್, ಪಿನ್ಕೋಡ್, ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು.
ವಾರಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ
Flipkartನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ದೇಶೀಯ ವಾರಂಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾರಂಟಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಶುಲ್ಕವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಸೂಕ್ತ?
ಈ Infinix 32 ಇಂಚಿನ Smart TV ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ YouTube ನೋಡುವುದು, OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಅನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಟಿವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು 32 ಇಂಚಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, Google TV, ಹೆಚ್ಚು RAM/ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಬೇಕಿರುವವರು ಈ ಮಾದರಿಯ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Infinix 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV ಪ್ರಸ್ತುತ Flipkartನಲ್ಲಿ ₹8,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ₹16,999 ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 47% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 32 ಇಂಚಿನ HD Ready LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, Linux OS, Wi-Fi, Miracast, YouTube ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, 20W ಸ್ಪೀಕರ್, 3 HDMI ಮತ್ತು 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. Flipkart ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾದರಿಗೆ 4.2/5 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 69 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು Flipkartನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.