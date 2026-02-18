English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Infinix Note Edge ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:09 PM IST
  • Infinix Note Edge ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 13 MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 6nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ

Infinix Note Edge 5g Price: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 6nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 6GB + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 21,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹81,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ NGT ಅನುಮೋದನೆ: ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರವು 8GB + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂರನೇ ರೂಪಾಂತರವು 8GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 25,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K 3D ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು 2644×1208 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hzನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 4500 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 2160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ: DoPPW ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 6nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿ-G610 GPUನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ XOS 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

