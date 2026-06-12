ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಾದ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ. ಮರಳಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ "ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್" ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೂ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಟ್ವಿಟರ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ವಿಟರ್ (X) ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "#FacebookDown" ಮತ್ತು "#InstagramDown" ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಲಾಗಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ 'ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್' (Downdetector) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ದೋಷಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.