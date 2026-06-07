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Instagram ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾವತಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 07, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:25 PM IST
Instagram ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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