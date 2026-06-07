Instagram subscription plan: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscription) ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 299 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಸೇವೆ (Optional service) ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Features) ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ (Designed)ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ Subscription ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾತೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು (New tools) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Instagram Plusನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Analysis). ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅನುಯಾಯಿಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಪ್ರಭಾವದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆದಾರರ ಇರದಂತಹವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾವತಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮೆಟಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ Sign up ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.