ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಅದೇ ನೀರಸ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕರ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ !ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ

ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಜನರು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಬದಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡಾ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು :
• ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು.
• ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹12,000ಕ್ಕೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro 5G ಖರೀದಿಸಿ
ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (ಐಫೋನ್) ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ Ganesh Chaturthi WhatsApp Stickers” ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
3. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
4. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಡಿ.
5. ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ‘Add to WhatsApp’ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
6. ಈಗ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ WhatsApp ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ?:
1. WhatsApp ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಚಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
2. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಮೋಜಿ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
3. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಬ್ (ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಕಾನ್) ಗೆ ಹೋಗಿ.
4. ಈಗ ಹೊಸ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ .
5. ನೀವು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ.. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ!
ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ :
WhatsApp ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು Instagram ಮತ್ತು Facebook ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಫೋಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.