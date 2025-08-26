ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಅದೇ ನೀರಸ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕರ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ !ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:04 PM IST
  • ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ವರ್ಷವೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು  ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಜನರು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ,  ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು  ಹೇಳುವುದರ ಬದಲು  ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡಾ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.  

ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು :
• ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು.
• ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹12,000ಕ್ಕೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro 5G ಖರೀದಿಸಿ

ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (ಐಫೋನ್) ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ  Ganesh Chaturthi WhatsApp Stickers” ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 
3.  ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
4. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಡಿ. 
5. ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ‘Add to WhatsApp’  ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
6. ಈಗ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ WhatsApp ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ?: 
1. WhatsApp ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಚಾಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ.
2. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್  ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಮೋಜಿ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
3. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಬ್ (ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಕಾನ್) ಗೆ ಹೋಗಿ.
4. ಈಗ ಹೊಸ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ .
5. ನೀವು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಟ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ.. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ :
WhatsApp ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು Instagram ಮತ್ತು Facebook ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಫೋಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ.   ಅಥವಾ  ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ  ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

