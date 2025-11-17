Best electric scooters in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ
ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ ಜೆನ್ 2 2025ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದು 195 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!!
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿವೆ. 3.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಪೂರ್ಣ ಲೋಹದ ದೇಹದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 5kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 212 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 8.5kW ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಏಥರ್ 450X
ಏಥರ್ 450X ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು 150 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಟಾರ್ ಇದರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 7-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ