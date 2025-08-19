iPhone 15: ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಫರ್.. ಕೇವಲ 32 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ 15

iPhone 15
: ಅನೇಕ ಜನರು ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಐಫೋನ್ 15ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 32,780 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 14ರಿಂದ ಐಫೋನ್ 15ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ನೋದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್ 15 ಲಭ್ಯ
ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 (128GB, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್)ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 79,900 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ 12% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನ 61,400 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 14 ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 25,550 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಐಫೋನ್ 15ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು 35,850 ರೂ. ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 3,070 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ 32,780 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಫರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 15 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಿನ್ಯಾಸ
ಐಫೋನ್ 15 6.1-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಚ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲು ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಐಫೋನ್ 15ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಚ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 15 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗಿದೆ?
ಐಫೋನ್ 15ರ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಇದು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 15 ಬ್ಯಾಟರಿ ದಿನವಿಡೀ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 14 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 14+ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ A15 ಚಿಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ನಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ 15ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. USB ಟೈಪ್-C ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.