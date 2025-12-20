ಕೇವಲ 36,490 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ 15 ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಕೊಡುಗೆಯ ಆಫರ್

iPhone 15 price: ಐಫೋನ್ 15 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಐಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಜನವರಿ 4ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 15 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ!
ಈ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 128GB, 256GB ಮತ್ತು 512GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಇದನ್ನ 79,900 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಐಫೋನ್ 36,490 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 57,990 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು 14,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4,000 ರೂ. ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ 36,490 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು.
ಐಫೋನ್ 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 15 ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು MagSafe, Q12 ಮತ್ತು Qi ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಐಡಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 15 48MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು iOS 17ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು iOS 26ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
