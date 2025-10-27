iPhone 16 Plus ಮೇಲೆ ₹25,910ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

iPhone 16 Plus Big Discount Offer: ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಫರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹89,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಕೇವಲ ₹67,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ₹21,910ವರೆಗೆ ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ EMIನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ₹4,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ₹25,910 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹63,900ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್
ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಧನದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹26,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಐಫೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ A18 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ AI (ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ವೇಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಥರ್ಮಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ 700KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್: ಕೇವಲ 55 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ & ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 48MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 12MP ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೇಸ್ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4674mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. IP68 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನೀರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಥರ್ಮಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಯು ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.