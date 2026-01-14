English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Flipkart Republic Sale: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 17 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 14, 2026, 01:10 PM IST
  • ಆಪಲ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವಂತಿದೆ

Flipkart Republic Sale: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 17 (256GB ಮಾದರಿ) ಬೆಲೆ ₹82,900ರಿಂದ ಇಳಿದು ₹74,900ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೇರಿಸಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ₹5,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐಫೋನ್ 17ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಮುಕುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹12,999ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ:‌ ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ಈ ಕಡಿತ ದರದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 17 ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ A19 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ಚಿಪ್ ವೇಗದ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಪಲ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಂದ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ 2 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ಫೋನ್ 6.3 ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊ, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಲೋ-ಲೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವಂತಿದ್ದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ₹75,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಡೀಲ್ ಆಗಲಿದೆ.

