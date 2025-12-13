iPhone 17 available at ₹45,900: ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಚೈನ್ ಕ್ರೋಮಾ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 82,900 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ 45,900 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡೀಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೋಮಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್?
ಕ್ರೋಮಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ - 1,000 ರೂಪಾಯಿ
ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ – 29,000 ರೂ.ವರೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮಾದರಿ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ – 7,000 ರೂಪಾಯಿ
ಇದು ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಆಫರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ 82,900 ರೂ.ನ ಐಫೋನ್ 17 ಕೇವಲ 45,900ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 17ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐಫೋನ್ 17 ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ..!
ಐಫೋನ್ 17 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
• 6.3-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED
• 120Hz ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
• 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು
• ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2 ರಕ್ಷಣೆ
• IP68 ಧೂಳು/ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ
• ಬಣ್ಣಗಳು: ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಸೇಜ್, ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ
ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಗಮ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು HDR10 & ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 17ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ & A19 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶಕ್ತಿ
ಐಫೋನ್ 17 A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 3nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
• 6-ಕೋರ್ CPU
• 5-ಕೋರ್ GPU
• 8 GB RAM
• 256GB & 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
• IOS 26
ಗೇಮಿಂಗ್, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
• 48MP + 48MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
• 120° ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್
• 4K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್
• 8x ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೂಮ್
ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
• 18MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಆಪಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
• 3692mAh ಬ್ಯಾಟರಿ – 30 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್
• 40W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50%
• 25W ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ AI ಅನುಭವ
ಐಫೋನ್ 17ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
• Live translation
• Photo play ground
• Writing tools
• AI Assistant
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಫರ್ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ?
• ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ
• ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ
• ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉಳಿತಾಯ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
• AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಧನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ
ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆಫರ್ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!