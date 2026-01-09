ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

iPhone 18 Pro & 18 Pro Max: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಆಪಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯು ಹಲವಾರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್
ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೇಸ್ ಐಡಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಫೋನ್ನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಷ್ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 6.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳು ಸೋರಿಕೆ
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂರು-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯು ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು 48MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಎರಡು 12MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಪಲ್ 5,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇನ್-ಹೌಸ್ C2 ಮೋಡೆಮ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಆಪಲ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.