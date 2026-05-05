ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
iPhone 18 Pro series: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ Apple iPhone 18 Pro ಮತ್ತು Apple iPhone 18 Pro Max ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೀಕ್ ಆದ ಡಮ್ಮಿ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಈ ಫೋನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೋ ಮೂಲದ Apple Inc. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಐಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ Jeff Pu ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, iPhone 18 Pro ಮತ್ತು Pro Max ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಏರಿಕೆ ಇರದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ Apple iPhone 17 Pro ಸರಣಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ iPhone 17 Pro ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,34,900 ಆಗಿದ್ದು, 256GB, 512GB ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ iPhone 17 Pro Max ₹1,49,900ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2TBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ iPhone 18 Pro ಸರಣಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 9%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ iPhone 18 Pro ಸರಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.