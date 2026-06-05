iPhone 18 Series: ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಐಫೋನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳನ್ನು (iPhone Series) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಫೋನ್ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ (iPhone 18 Series) ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹೇಗಿದೆ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್?
ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಫೋನ್ 18 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18e ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಫೀಚರ್ಸ್?
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋನಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ದಪ್ಪವಾದ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ LTPO+ OLED ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6.9 ಇಂಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ 6.3 ಇಂಚು ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಬರಲಿದ್ದು, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ:
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ನಂತೆಯೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸುಮಾರು ₹1,40,000 ರಿಂದ ₹1,50,000 ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ₹1,45,000 ರಿಂದ ₹1,60,000 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು.