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iPhone 18 Launch: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ iPhone 18 ಸಿರೀಸ್‌! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

iPhone Price: ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ 18 ಸೀರಿಸ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಐಫೋನ್‌ 18 ಸೀರಿಸ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:35 PM IST
iPhone 18 Launch: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ iPhone 18 ಸಿರೀಸ್‌! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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iPhone 18 Launch: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ iPhone 18 ಸಿರೀಸ್‌! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
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